Wer im Salzkammergut heuer zur Wahl steht

Josef Rauchenzauner fällt es derzeit schwer, seine Zuversicht in Worte zu fassen. Der 25-Jährige hat seine Stimme verloren. Manche sagen, wegen der vielen Hausbesuche, die er in den vergangenen Wochen in Weißenkirchen im Attergau abgespult hat. Wahrscheinlicher aber ist die Verkühlung, die er sich kurz vor seiner ersten großen Wahl am Sonntag, 14. Jänner, eingefangen hat.