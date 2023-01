Wenn die Gmundner Bergrettung ruft, kommt sogar eine Kabarett-Legende

Der Gmundner Christoph Mizelli und der in München lebende Ludwig W. Müller sind ehemalige Schulfreunde und haben beide das Jus-Studium erfolgreich absolviert. Der eine wurde Jurist, der andere Kabarettist, doch die Freundschaft blieb, und so kam es zur Einladung an Müller, im Gmundner Stadttheater einen Kabarettauftritt zu geben. Das Haus war am Freitagabend ausverkauft, und Müller schaffte es, den Anwesenden Tränen in die Augen zu drücken – vor Lachen.