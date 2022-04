Weniger Haltestellen, dennoch langsamere Züge

In einer Anfrage an Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) an diesem Donnerstag will der Goiserer Landtagsabgeordnete Mario Haas (SPÖ) wissen, warum sich die ÖBB-Fahrzeiten durch das Salzkammergut seit Umstellung des Fahrplans im Dezember um bis zu zehn Minuten verlängert haben, obwohl die Züge in Mitterweißenbach, Langwies und Lahnstein nicht mehr halten, weil diese drei Bahnhöfe geschlossen wurden.