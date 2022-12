Wengermühle sollte als Restaurant neu eröffnet werden – Behörde sagt "nein"

Die idyllisch am Ufer der Ager gelegene Wengermühle

An den seit einiger Zeit am Attersee-Nordende kursierenden Gerüchten, die Wengermühle in Lenzing könnte als Restaurant wieder aufsperren, sei tatsächlich etwas dran, bestätigt Besitzer Norbert Hartl: "Insofern ja, als ich es vorgehabt hätte. Insofern nein, als es die Behörde verhindert." Er habe sich dafür entschieden, die einst für ihre herausragende Küche bekannte Wengermühle zu reaktivieren, sagt Hartl. "Denn leerstehen wollte ich sie eigentlich auch nicht lassen. Dabei bin ich von der