Welle der Hilfsbereitschaft für Scharnsteiner Familie

Die junge Mutter und Ehefrau Bianca G. stürzte am 19. Oktober am Maisenkögerl ab und verlor ihr Leben.

Bianca G. hinterlässt eine riesengroße Lücke: Um die zweifache Mutter, die am 19. Oktober bei einem tragischen Unfall am 945 Meter hohen Maisenkögerl in den Tod stürzte, trauern nicht nur ihr Ehemann und ihre beiden Kinder im Alter von sechs und neun Jahren, sondern die ganze Gemeinde. Die 34-jährige Konditorin und ihr Ehemann waren in das Gemeindeleben Scharnstein (Bezirk Gmunden) nicht nur integriert, sie gestalteten es aktiv mit.