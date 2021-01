Die Organisatoren der illegalen Demonstration am vergangenen Montag in Gmunden haben Gefallen an ihren "Spaziergängen" gefunden. Am Sonntag soll die nächste Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung stattfinden, tags darauf noch eine. Es ist davon auszugehen, dass die Kundgebungen wieder nicht angemeldet sein werden und die Teilnehmer sowohl Maskenpflicht als auch Abstandsregeln missachten.