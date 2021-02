"Jetzt kommen spannende Wochen auf uns zu." So beschreibt Harald Stelzer, Finanzchef und Sprachrohr der Gmundner Basket Swans, die nähere Zukunft seiner Truppe, die da wäre: die restlichen, noch ausstehenden Spiele in der Superliga mit den bevorstehenden Partien gegen den Zweit- und Drittplatzierten (Kapfenberg bzw. Klosterneuburg), und dann steht am Sonntag, 7. März, noch das Cupfinale gegen Oberwart auf dem Programm. Austragungsort ist Klosterneuburg.