Verkauft um 7 Millionen Euro: Was passiert mit dem "Juwel" am Mondsee?

Am Fuß der Drachenwand ist die Neugier der Skepsis gewichen: Gerüchte über das angeblich geplante Entstehen von Luxusimmobilien direkt am Mondsee machen die Runde. Konkret geht es dabei um ein ehemaliges landwirtschaftliches Areal, das nach einer Erbschaftsangelegenheit versteigert wurde. Die Liegenschaft besteht aus Bauernhaus, Auszugshaus, Obstgarten und direkt angrenzendem Seegrundstück, andererseits aus Wald, Wiese und einer Streuwiese, die an einen aktiven Landwirt veräußert wurden.