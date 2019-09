Der gestrige Bericht über den Kinderzehnkampf morgen in Vöcklabruck enthielt nicht die ganze Wahrheit. Roland Werthner als ein Pionier dieser Idee, und ihm legten wir gestern Worte in den Mund, hat extrem vieles zu dieser Idee beigetragen. Doch der Vöcklabrucker Kinderzehnkampf entspringt einer langen Geschichte, in der der wahrhaft legendäre LCAV-Sportler und -Trainer Fritz Baldinger eine bedeutende Rolle einnimmt.