Warum es die Inflation nicht auf den Kasberg schafft

Skifahren wird teurer: Ein Satz, der sich am Ende der Wintersaison kopieren und jedes Jahr Anfang Oktober, wenn die ersten Ticketpreise veröffentlicht werden, einfach wieder einfügen lässt. Die Preise für Liftkarten sind in den größeren Skigebieten Oberösterreichs heuer erneut um sieben bis zehn Prozent angestiegen. Das Skigebiet Dachstein-West verlangt heuer 64 statt 57 Euro für Tageskarten, die an der Kassa gekauft werden. Auf dem Feuerkogel stieg der Preis von 48,20 Euro auf 54,20 Euro.