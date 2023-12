Warum das Wetter im Salzkammergut aus Seewalchen am Attersee kommt

Wer vor 27 Jahren einen Augenblick erwischte, in dem der deutsche Privatsender Sat1 gerade keine Pause mit ellenlanger Werbung füllte, landete unweigerlich in Seewalchen am Attersee. Für sechs Sendungen täglich wurde dort 1996 das Wetter aufbereitet, um es den Nachrichten-Moderatoren in den Mund zu legen – Daten, Zahlen, Fakten und Prognosen inklusive. Möglich war das, weil Christian Brandstätter sich entschieden hatte, vom Feuerkogel abzusteigen.