Vorchdorfs Ex-Bürgermeister ist jetzt Maschinist des Dampfschiffs Gisela

Gunter Schimpl (56) an seinem Arbeitsplatz im Unterdeck

Regional bekannt wurde er als Bürgermeister von Vorchdorf. Von 2008 bis 2021 leitete Gunter Schimpl die Geschicke der Almtalgemeinde. Aber eigentlich war er immer Vollbluttechniker. Er erlernte den Beruf des Starkstrommonteurs, absolvierte danach berufsbegleitend die HTL für Maschinenbau und studierte schließlich Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Und wenn es irgendwie ging, schraubte und schweißte er in seiner Freizeit.

Arbeiten wie vor 152 Jahren

Jetzt, mit 56 Jahren, erfüllt er sich einen Männertraum: Schimpl arbeitet in der Ebenseer Werft der Traunseeschifffahrt Karlheinz Eder und ist (neben Thomas Gschwandtner) der neue Maschinist des Schaufelraddampfers Gisela. Wenn das 152 Jahre alte Schiff, benannt nach der ältesten Tochter des Kaisers, im Juli und August wieder in See sticht (Sonderfahrten gibt es ab Mai), bedient der Ex-Politiker im Bauch des Oldtimers die historische Dampfmaschine und den Antrieb der beiden Schaufelräder. Damit genug Dampf im Kessel ist, muss Schimpl eineinhalb Stunden vor der Abfahrt beginnen, ihn aufzuheizen.

„Der Betrieb während der Fahrt selbst erfordert ein geübtes und gut eingespieltes Team“, sagt er. Denn der Kapitän auf dem Oberdeck erteilt seine Kommandos wie anno dazumal per Maschinentelegraf: Er stellt einen Hebel auf „Vorwärts“ oder „Rückwärts“, und in beiden Fällen gibt es noch die Optionen „Langsam“, „Halb“ und „Schnell“. Über einen Kettenzug erreicht der Befehl zwei Decks darunter Schimpl, der dann die entsprechenden Hebel an der Maschine betätigt.

Die Dampfmaschine, die 1870 in Prag produziert wurde, wird längst nicht mehr mit Kohle, sondern mit Diesel betrieben. Doch obwohl jetzt nicht mehr geschaufelt werden muss, sind Schimpls Arbeitsbedingungen nach wie vor hart. Es wird heiß im Bauch der Gisela, und ohne Ohrstöpsel riskieren Maschinisten ihr Gehör.

Schimpl ist aber nicht nur Maschinist, sondern auch der Mechaniker der Gisela. „Die historische Technik zu warten, ist aufwendig, die Gisela braucht viel Zuwendung“, sagt er. „Für jede Fahrstunde sind viele Arbeitsstunden nötig.“

Den ganzen Winter über haben der Vorchdorfer und seine Kollegen in der Werft an der Gisela herumgeschraubt, Holzteile geschliffen und neu gestrichen, die Elektrotechnik gewartet und Metallteile ausgetauscht. Schimpl macht das alles Freude, er hat ein Faible für historische Technik. Zu Hause schraubt er gerne an seinem DDR-Oldtimer der Marke „Trabant“ herum.

Die Gisela wurde 1871 in Wien-Floridsdorf produziert und in zerlegtem Zustand nach Ebensee gebracht, wo sie in der Werft erneut zusammengesetzt wurde. „Wenn man bedenkt, welche technischen Möglichkeiten die Menschen damals hatten, ist dieses Schiff extrem faszinierend“, sagt der Diplomingenieur. „Ich kenne in Österreich kein schöneres Schiff.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner