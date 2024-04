Vorchdorf bewirbt sich als Standort für die "Gartenzeit 2027"

Am kommenden Mittwoch um 11.15 Uhr präsentieren Bürgermeister Johann Mitterlehner (ÖVP) und eine Vorchdorfer Delegation ein 51-seitiges Konzept für die Gartenzeit 2027 einem Expertengremium in Linz. Ihr Ziel ist es, den Zuschlag für ein blumiges Großereignis zu bekommen, das die Almtalgemeinde nachhaltig weiterentwickeln würde. „Gartenzeit“ ist eine Landesgartenschau in Kleinausgabe (100 Tage). Das Format wurde heuer in Wolfsegg erstmals verwirklicht und war ein großer Erfolg.