Vöcklabrucks Innenstadthandel fordert Abkehr von der Fußgängerzone

Dominic Fellinger war jahrelang Vorstandsmitglied im Vöcklabrucker Stadtmarketing. Der 49-Jährige betreibt zwei Modegeschäfte in der Vorstadt, ist von der Fußgängerzone am oberen Stadtplatz also nicht selbst betroffen. Trotzdem machte er in den vergangenen Tagen eine Umfrage unter allen 29 Gastronomie- und Handelsbetrieben am oberen Stadtplatz. Fellinger wollte wissen, wie sich die Verkehrsberuhigung im Sommer auf das Geschäft auswirkte.