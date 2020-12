Im dritten Durchgang, in einer Stichwahl, genügten Elisabeth Kölblinger (VP) gestern am Nachmittag im Gemeinderat 17 der gültigen Stimmen, um das Amt der Bürgermeisterin zu übernehmen. Die 54-Jährige folgt Herbert Brunsteiner nach, der nach 29 Jahren als Stadtchef zurücktrat. Kölblinger ist damit die erste Frau in diesem Amt in der Vöcklastadt.