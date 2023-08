Urlaub am Attersee seit 70 Jahren: Weyreggs wohl treuester Gast

Werner Koenne, "Brennerin" und Gastgeberin Rosi Huber, Pfleger Marco in Weyregg am geliebten Attersee

Anfang der 1950er-Jahre war Weyregg noch ein Dorf wie viele: wenige Häuser, kaum Infrastruktur, der Fremdenverkehr steckte noch in den Kinderschuhen. Die ersten Sommerfrischler, man nannte sie eigentlich "Herrschaften", kamen überwiegend aus Wien. Die Hubers gehörten zu den Ersten in Weyregg, die Zimmer an Gäste vermieteten. Unter ihnen war auch der damals 20-jährige Werner Koenne, der 1953 erstmals mit seinen Eltern in die Atterseegemeinde kam und im Haus der Hubers (heute "Brennerin" Rosi