Unfälle mit Zweiradfahrern im Salzkammergut

In Gosau fuhr ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt mit seinem Motorrad kurz vor Samstagmittag Richtung Pass Gschütt. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden wollte auf einen Parkplatz zufahren, sah dabei den entgegenkommenden Motorradlenker und blieb stehen.

Der 44-Jährige vermutete jedoch, dass der Autolenker noch vor ihm abbiegen würde. Er machte eine Vollbremsung und kam dabei zu Sturz. Der Verletzte wurde in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht.

In Gmunden lenkte ein 30-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Gmunden sein Mofa am Nachmittag auf der Traunsteinstraße Richtung Zentrum. Ein 34-jähriger Pole aus Wels war mit seinem Pkw in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einer Linkskurve zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Mofalenker stürzte und verletzte sich. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht.