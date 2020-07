Wieder einmal wirbelt ein Immobiliengeschäft von Hans Asamer Staub auf. Diesmal in seiner Heimatgemeinde Ohlsdorf. Es geht um die geplante Errichtung von rund 40 Wohnungen auf einem 6100 Quadratmeter großen Grundstück im Ortsteil Holzhäuseln. Dort, am Rande der Gemeinde, hat der 84-Jährige das Areal als Grünland erworben. Um eine Umwidmung in Bauland zu erwirken, schloss Asamer 2019 eine Widmungsvereinbarung mit der Gemeinde ab – in Person von Bürgermeisterin Christine Eisner (ÖVP).