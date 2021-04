Umstrittene Grundstücksumwidmung entzweit den Laakirchner Gemeinderat

Ein jahrelanges Ringen dürfte morgen Abend im Gemeinderat von Laakirchen sein Ende finden. Mit der Stimmenmehrheit von ÖVP und FPÖ wird ein rund 12.000 Quadratmeter großes Grundstück in der kleinen Ortschaft Haitzing von "Kleingartengebiet" in "Dorfgebiet" umgewidmet. Der Besitzer, ein ehemaliger Laakirchner Unternehmer, will das Feld in elf Bauparzellen für Einfamilienhäuser umwandeln.