Überraschende Rückkehr des Gratisparkens in Vöcklabruck

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr brauchte es in Vöcklabruck nur 50 Cent, um eine emotionale Diskussion zu entfachen. Das Gratisparken in der Innenstadt war Ende Jänner 2023 neu geregelt worden: 30 Minuten kostenlose Parkzeit gab es nur noch nach einem Mindesteinwurf von 50 Cent im Nachhinein. Bürgermeister Peter Schobesberger (SP) erklärte den Schritt damit, dass "extremer Missbrauch" stattgefunden habe und Dauerparker am Stadtplatz immer wieder Gratistickets genutzt hatten.