Die Gmundner Naturfreunde und der Alpenverein überreichten Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) am Montag eine von 2146 Personen unterschriebene Petition. Darin fordern sie ein "faires Verkehrskonzept" für die Traunsteinstraße. Die Alpinvereine reagieren damit auf die seit heuer verschärfte Parkplatzpolitik der Stadtgemeinde, die das sommerliche Verkehrschaos "unterm Stein" entschärfen will. Die Alpinvereine fordern nicht nur geringere Parkgebühren. Sie möchten auch, dass Klimatickets in den