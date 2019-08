Seit Juli bleibt das Tourismusbüro in der Bad Ischler Trinkhalle an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Eine Maßnahme, die nicht auf ungeteilte Zustimmung stößt. "Es scheint fast, als möchte man besonders jene Gästeschicht vergraulen, die am meisten Geld in unserer Stadt lässt. Nämlich ältere Menschen, die nur ungern mit dem Smartphone nach Informationen suchen", heißt es in einem Leserbrief einer Bad Ischlerin an die OÖNachrichten.