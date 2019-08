Timelkam will es besser machen als Österreich

Österreich muss seine CO2-Emissionen bis 2030 um 36 Prozent (gegenüber dem Wert von 2005) reduzieren. Alles deutet darauf hin, dass unser Land seine Klimaziele nicht erreicht – im Unterschied zu 24 anderen EU-Ländern.

Bürgerbeteiligungsprozess

Dafür wollen die Timelkamer nicht mitverantwortlich sein. "Wir haben beschlossen, die 36-Prozent-Reduktion jetzt auf Gemeindeebene anzugehen", sagt Bernd Strohmaier, SPÖ-Obmann des Umweltausschusses. Und weil das nur mit Hilfe der Bevölkerung geht, rief der Gemeinderat im Juni einstimmig einen Bürgerbeteiligungsprozess (Agenda 21) ins Leben. Im Herbst wird dafür ein professioneller Prozessbegleiter gesucht, im Winter werden die Timelkamer eingeladen, sich in Arbeitsgruppen zu beteiligen. Dort sollen konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz entwickelt werden. "Wir sehen in drei Bereichen Handlungsmöglichkeiten", sagt Strohmaier. "Bei der Marktgemeinde selbst, bei der Wirtschaft und bei den Bürgern." Die Bandbreite potenzieller Maßnahmen ist groß und reicht von gemeinschaftlichen Photovoltaikanlagen auf Timelkamer Dächern über eine Elektromobilitätsoffensive bis hin zu Bewusstseinsbildung in den Schulen.

"Wichtig ist, den Menschen deutlich zu machen, dass Klimaschutz nicht einfach Verzicht bedeutet, sondern auch einen Gewinn an Lebensqualität", sagt Strohmaier. "Da geht es auch um die Stärkung der regionalen Wirtschaft und um die Lösung anderer Probleme."

Beispielsweise des Verkehrsdesasters im Timelkamer Ortszentrum, durch das sich trotz Umfahrungsstraße täglich 14.000 Autos wälzen. Die Gemeinde sucht nach Möglichkeiten, den Verkehr zu beruhigen und sanfte Mobilität im Zentrum zu fördern. "Das fügt sich nahtlos in unsere Klimaschutzambitionen", sagt Strohmaier.

Der Umweltausschuss-Obmann will aber nicht nur dazu beitragen, dass die Erderwärmung eingedämmt wird. "Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass sich die Temperaturen in jedem Fall schon erhöhen. Das lässt sich gar nicht mehr verhindern", sagt der Gemeindepolitiker. "Deshalb sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir unsere Erholungsräume in den Auen der Vöckla und der Dürren Ager klimafit gestalten. Oder ob ein grüneres Ortszentrum nicht besser vor der sommerlichen Hitze geschützt wäre."

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at