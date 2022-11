Das Keksebacken ist angesagt. "Für mich ist das Backen das Um und Auf in der Vorweihnachtszeit", sagt die Altbäuerin, die früher 30 Sorten und mehr ihrer süßen Köstlichkeiten hergestellt hat. Abgepackt in Sackerl zu je einem Kilo fanden die Kekse der Paula reißenden Absatz. Reich geworden ist sie dennoch nicht. Die meisten hat sie nämlich verschenkt. Als Mitbringsel, als Weihnachtsgeschenke, aber auch an Leute, die man im Alter vermehrt braucht, etwa Ärzte und medizinisches Personal.