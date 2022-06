Die Stadtgemeinde will den Autoverkehr einbremsen. Ab sofort gilt im gesamten Stadtgebiet Tempo 40 – ausgenommen jene Bereiche, in denen schon jetzt langsamer als 40 km/h gefahren werden muss (Wohngebiete, Begegnungszone). Die entsprechenden Markierungen wurden in den vergangenen Tagen angebracht. Als psychologische Begleitmaßnahme verengte die Stadtgemeinde bereits vor einigen Wochen die Ortsdurchfahrten, indem sie die Randstreifen nach innen rückte und die Mittelstreifen beseitigte.