Technischer Fehler: ÖBB-App "Scotty" ließ täglich bis zu zehn Züge ausfallen

Robert Murauer hat Glück. Als Lehrer muss er in den Weihnachtsferien nicht täglich darauf achten, dass alles auf Schiene ist. Und dennoch musste sich der Altmünsterer in den vergangenen Tagen öfter ärgern, als ihm lieb ist. Denn seine Frau, die mit dem Zug in den Zentralraum in die Arbeit pendelt, blieb plötzlich auf der Strecke. Züge zwischen Altmünster und Attnang-Puchheim fielen laut Fahrplan aus, oft bis zu zehn Mal am Tag.