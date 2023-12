Tagesmutter-Lücke in Gmunden konnte geschlossen werden

Nach dem Konkursantrag des Gmundner „Vereins der Tagesmütter“ vor einer Woche, der die betroffenen Familien ebenso unvorbereitet traf wie die Gemeinden im Raum Gmunden, konnte die Situation nun wieder bereinigt werden. Der OÖ. Familienbund übernimmt die Tagesmütter der Einrichtungen Pusteblume (im Krankenhaus) und Kapuzi (im Kapuzinerkloster). Die 18 zuhause arbeitenden Tagesmütter werden von der Aktion Tagesmütter Oberösterreich übernommen.

Eine Woche der Unsicherheit

Die Insolvenz des Gmundner Vereins löste zu Beginn der Woche in Gmunden und den Umlandgemeinden Hektik und Unsicherheit aus. Die Eltern waren Freitagabend darüber informiert worden, dass die Tagesmütter ab Montag nicht mehr zur Verfügung stehen. Rechtlich gedeckt war dieser Schritt nicht. Nur die Masseverwalterin hätte diesen Schritt setzen können. Ab Mittwoch konnten die Tagesmütter ihre Arbeit deshalb wieder aufnehmen.

Die Stadtgemeinde Gmunden richtete am Montag eine Hotline für verunsicherte Eltern ein und bot an, die Kinder vorübergehend in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen aufzunehmen. „Wir haben auf dem Papier zwar keine freien Plätze“, sagt die zuständige Stadträtin Birgit Zwachte (ÖVP). „Aber manche angemeldete Kinder kommen erst im Verlauf des Jahres zur Gruppe dazu, weshalb einzelne Plätze de facto noch frei sind.“ Tatsächlich schafften es jedoch alle betroffenen Familien, die zwei Tage alleine zu überbrücken. Die Hotline wurde dennoch von vielen in Anspruch genommen.

Am Donnerstag löste die Masseverwalterin des Gmundner Vereins die bestehenden Dienstverhältnisse mit den Tagesmüttern auf. Letztere warten noch auf die Auszahlung von Entgelten. Seit gestern arbeiten sie für den OÖ Familienbund und die Aktion Tagesmütter Oberösterreich. „Damit haben sie verlässliche und starke Dienstgeber“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP). Die beiden Organisationen beschäftigen in Summe rund 550 Tagesmütter in ganz Oberösterreich.

Gezimmert haben diese Lösung Stadträtin Birgit Zwachte, Stadtrat Dominik Gessert (SPÖ) und Bürgermeister Krapf. Die drei machen kein Geheimnis daraus, dass die laute Kritik der Gmundner Neos – verbreitet in sozialen Medien und auf einer eigens anberaumten Pressekonferenz – sie ärgert. „Wir wurden nicht gewählt, um politische Spielchen zu spielen, sondern um konstruktiv für die Bevölkerung zu arbeiten“, sagt Gessert. „Wie die Neos hier Unsicherheit verbreitet haben und Politik auf dem Rücken besorgter Eltern gemacht haben, ist grauslich.“

Zwachte rechnet damit, dass die Gemeinden noch jahrelang mit Engpässen in der Kinderbetreuung zu kämpfen haben – sowohl infrastrukturell als auch personell. „Das Mindestalter für die Anmeldung in Krabbelstuben wird sinken, und ich rechne auch damit, dass die Gruppen noch kleiner und deshalb mehr werden“, sagt sie. „Das wird uns alle herausfordern.“

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner