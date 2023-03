Suche nach prähistorischer Siedlung in Traunkirchen

Bohrung am Seegrund

Nach erfolgreichen Untersuchungen der vergangenen Jahre vor dem Klostergebäude in Traunkirchen gehen Unterwasser-Archäologen der Universität Innsbruck und des Kuratoriums Pfahlbauten nächste Woche wieder auf Tauchgang vor dem Traunkirchner Seeufer. Diesmal soll geklärt werden, ob in der Bucht von Winkl im Gemeindebezirk Traunkirchen vor mehreren Tausend Jahren Menschen siedelten. Vereinzelte Funde weisen hier auf menschliche Aktivitäten bereits in der Jungsteinzeit hin.