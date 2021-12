Streng reglementierter Skisaison-Start

Zahlreiche oberösterreichische Skigebiete öffneten am Samstag ihre Pisten und starteten damit in die neue Wintersaison – darunter auch die Skiregion Dachstein-West in Gosau mit dem Panoramajet Zwieselalm. Der Auftakt war geprägt von der 2G-Regel (geimpft oder genesen), genauen Kontrollen durch das Liftpersonal, Registrierung, Abstandhalten und dem Tragen von FFP2-Masken.