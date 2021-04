Stadtpolizei verlor in der Fastenzeit 21,7 Kilogramm

Die Stadtgemeinde ist Arbeitgeber für 240 Beschäftigte. Gerade in diesen extrem herausfordernden Zeiten schaut man auf deren Gesundheit. Und so lud die Crew der Betrieblichen Gesundheitsförderung ein zu einem 40-tägigen Wohlfühlprogramm. Entlasten, entschlacken, Körper und Geist verwöhnen – so lautete das Motto der Fastenaktion.