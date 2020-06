76 Prozent der Uferfläche am Attersee sind in privater Hand. Wenn es nach dem Willen der Landes-SPÖ geht, soll sich das ändern. "Wir brauchen Geld dafür, um private Seegrundstücke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen", betont der SP-Klubvorsitzende Christian Makor. Konkret fordert er fürs Budget zehn Millionen – jährlich. Nur so könne der in der Landesverfassung verankerte freie Seezugang als Staatsziel auch verwirklicht werden.