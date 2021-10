In den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck geht es morgen in insgesamt 13 Kommunen darum, das Gemeindeoberhaupt zu wählen. Betroffen sind Bad Ischl, Gosau, Grünau im Almtal, Ohlsdorf, Roitham am Traunfall und Vorchdorf im Bezirk Gmunden sowie Attersee am Attersee, Frankenburg am Hausruck, Lenzing, Regau, Ottnang am Hausruck, Schwanenstadt und die Bezirkshauptstadt Vöcklabruck im Nachbarbezirk.