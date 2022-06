Der größte Teil des SOS-Kinderdorfes Altmünster entstand zwischen 1956 und 1962. Seither wuchsen in dem Dorf mehr als 1150 Kinder auf. Doch die Bausubstanz ist in die Jahre gekommen. Deshalb und weil sich auch die Betreuungsstandards veränderten, wird das Kinderdorf neu errichtet. Die alten Häuser werden abgerissen, weil eine Sanierung nicht mehr sinnvoll wäre – aus ökologischen Gründen, aber auch, weil in den alten Gebäuden keine optimale Raumnutzung möglich ist. Der Spatenstich findet