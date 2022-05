Steigende Wohnungskosten sind für viele Menschen ein Problem. "Die Mieten und die Betriebskosten sind viel stärker gestiegen als die Einkommen", berichtet Stefan Hindinger, Leiter der "Mosaik-Wohnungssicherung". Das Projekt "Starthilfe Wohnen" hilft, dass Menschen in Armut einen leichteren Zugang zu Wohnungen erhalten. In den vergangenen zwölf Jahren wurden fast 1,5 Millionen Euro vergeben, damit wurden 2300 Menschen in 946 Haushalten in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden unterstützt.