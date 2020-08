Beim Essen und Trinken kommen bekanntlich die Leute zusammen. Doch das ist in Zeiten von Corona gerade nicht die beste Botschaft. Man kann aber auch mit Abstand und Schutz genießen. Dieses Credo wollen Jochen Auer und sein Team beim "European Street Food Festival" am 22. und 23. August im Kurpark in Bad Ischl verbreiten.