Seewalchner wehrten sich gegen Nazi-Schmierereien

Auf den Zug zu warten, gehört schon grundsätzlich nicht zu den angenehmsten Beschäftigungen. Für jene, die in den vergangenen Tagen an der Haltestelle Siebenmühlen-Rosenau in der Gemeinde Seewalchen am Attersee darauf warteten, abzufahren, war es noch ein Stück weit unangenehmer. Denn das Wartehaus wurde von bislang Unbekannten mit einem großen Hakenkreuz beschmiert.