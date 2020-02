Der Unfall ereignete sich beim Bau eines Wohnhauses am Mühlbachberg. Wie es zu dem Sturz kam, ist bisher nicht bekannt. Der Arbeiter dürfte sich dabei an der Wirbelsäule verletzt haben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Altmünster und Traunkirchen unterstützten den Notarzt bei der Rettung des Verletzten. Sie holten den Mann mit einer Teleskopmastbühne aus dem Obergeschoß des Rohbaus. Anschließend wurde er vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht, so die FF Altmünster.