Schwanenstadt ersucht um eine Nordumfahrung

Die Kreuzung am Stadtturm ist seit Jahren neuralgisch.

Die Idee zum Bau einer Nordspanne in Schwanenstadt und Oberndorf entstand bereits im Jahr 2000. Demnach soll die B135 in Oberndorf schnurstracks unter der beim Bahnhof siebenspurigen Westbahn durch und entlang des Schwanenstädter Freibades zur B1 geführt werden. Die gefährliche Kreuzung beim Stadtturm wäre dann entschärft und Anrainer in der Salzburger Straße vom Verkehr entlastet.