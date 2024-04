Schwanenplage am Attersee kommt Landwirte teuer zu stehen

Spricht man Landwirte rund um den Attersee auf Schwäne an, ist es vorbei mit der guten Stimmung. Nicht nur, dass die großen Vögel bäuerliche Wiesen abgrasen. Sie hinterlassen auch massenhaft Kot, der so wie Hundekot bei Kühen zu Neosporose führen und damit Frühgeburten auslösen kann. „Das gemähte Gras kann ich nicht an meine Kühe verfüttern“, sagt der Bauer Franz Haberl aus Attersee am Attersee.