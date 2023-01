Schwäne kämpfen gegen zwei Flüche, die mit einem Sieg ausradiert wären

Basketball-Superliga-Tabellenführer BC Vienna ist am Sonntag (17.30 Uhr, Raiffeisen Sportpark Gmunden) zu Gast bei den unmittelbaren Verfolgern, den OCS Swans. Zwei von drei möglichen Titeln haben die Gmundner Schwäne in dieser Saison bereits an den Traunsee holen können: gleich zum Auftakt den Supercup gegen Vorjahresmeister Vienna und vergangenen Sonntag den Cup gegen UBSC Graz samt der Wahl von Toni Blazan zum wertvollsten Spieler (MVP) des Cup-Final-4-Turniers.