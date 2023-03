Regauer Bürgermeister brachte im Gemeinderat Budgetplan nicht durch

In den meisten Gemeinden stimmt der Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres über den Haushaltsplan des Folgejahres ab. In Regau hat sich die Budgeterstellung wegen eines Personalwechsels in der Finanzabteilung der Marktgemeinde diesmal verzögert. Am Montagabend sollte das ausgeglichene 15-Millionen-Euro-Budget aber eigentlich auf den Weg gebracht werden.