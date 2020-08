Das erste der beiden Heimrennen am Red-Bull-Ring in der Motorrad-Weltmeisterschaft endete für Maximilian Kofler in der Klasse Moto3 auf Rang 25. Damit konnte er zwar einen Rang im Vergleich zur Qualifikation aufholen, in den Kampf um die Punkte konnte er am ersten der beiden Spielberg-Wochenenden aber nicht eingreifen.