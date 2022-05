OÖN: Herr Six, wie schätzen Sie die Stimmung in Vöcklabruck für das Radfahren und die Radlobby ein? Alexander Six: Zu Beginn stand man der Radlobby ein bisschen skeptisch gegenüber. Das hat sich aber in den ersten Monaten schon geändert. Ich glaube, dass das Ansehen im Aufschwung ist. Haben Sie eine seriöse Schätzung, wie hoch der Radverkehrsanteil in Vöcklabruck ist? Eine Schätzung habe ich leider nicht, aber ich sage, dass er auf alle Fälle zu niedrig ist. Das ist auch unser Ziel, dass wir