Am Sonntag, 17.30 Uhr, beginnt für die Gmundner Basket Swans das Projekt "Titelverteidigung" in der österreichischen Basketball-Bundesliga. Der regierende Champion trifft gleich zu Beginn der Meisterschaftssaison 2021/2022 – genau eine Woche nach Gewinn des Supercups gegen Oberwart – auf die Lokalrivalen der Flyers Wels. Austragungsort des Oberösterreich-Derbys ist die Volksbank-Arena in Gmunden.