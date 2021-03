Er lebt seit sieben Jahren in Vöcklabruck, ist seit vier Jahren Mitglied der SPÖ und arbeitet seither auch intensiv an kommunalen Projekten mit – obwohl er kein Gemeinderatsmitglied ist. Aber Peter Schobesberger hat seine Parteikollegen mittlerweile so von sich überzeugt, dass ihn der Parteiausschuss einstimmig zum SPÖ-Bürgermeisterkandidaten ernannt hat. Gestern Nachmittag wurde seine Kandidatur öffentlich bekannt gegeben.