"Selbstbestimmt im Alter" war das Thema eines Vortrags von Christina Grebe, Ärztin in der Palliativstation des Salzkammergut-Klinikums Vöcklabruck, beim Altbauerntag in Gampern am Valentinstag. Der große Saal im Gasthof Gugg war fast bis auf den letzten Platz gefüllt. "Das Thema Patientenverfügung bewegt die Menschen zunehmend", so die Medizinerin, die zugleich auch Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Hospiz Oberösterreich ist. "Auch wenn derzeit nur rund fünf