Beim 64. Wiener Opernball, der heute Abend in der Staatsoper über die Bühne geht, wird auch wieder ein Debütantenpaar aus dem Salzkammergut mit dabei sein und den Ball der Bälle eröffnen. Werner Dietrich, Besitzer der Tanzschule Tanz & More in Bad Ischl, war vor zehn Jahren gemeinsam mit Michael Horn für die Choreografie des Opernballs verantwortlich. Seither entsendet Tanz & More alljährlich Debütantenpaare aus dem Salzkammergut.