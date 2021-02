Otter und andere tierische Gourmets bereiten Fischern an Traun große Sorge

Die Äsche wurde zum Fisch des Jahres 2021 gekürt. Doch vor allem im Salzkammergut sind die einst so guten Bestände dieses Edelfisches in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch eingebrochen. Die Ursachen liegen in der Zerstörung der ursprünglichen Lebensräume. Freie Fließstrecken ohne Kraftwerke und ohne Verbauung sind heute eine Seltenheit. Dadurch fehlen in vielen Flüssen intakte Laichplätze und Jungfischlebensräume.