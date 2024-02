Das Telefon klingelt, die Stimme des Enkels meldet sich. Allerdings nur jene des vermeintlichen. "Oma, kannst du mir Geld leihen? Ich glaube, ich habe da ein kleines Problem." Und schon packt die Oma ihre Sachen und marschiert zur Bank. Oder: Anruf eines vermeintlichen Polizisten. "In Ihrer Umgebung gibt es eine Einbruchsserie. Stellen Sie Ihre Wertsachen einfach vor die Tür. Wir holen sie ab und bringen sie an einen sicheren Ort." Auf so einen simplen Trick fällt doch niemand herein? Oder?