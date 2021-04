Ohlsdorfer Rinderzüchter-Paar feiert Erfolge auf der internationalen Bühne

Roland und Carina Pühringer züchten auf einem Bauernhof in Ohlsdorf Wagyu-Rinder, und das so erfolgreich, dass ihre Arbeit mittlerweile in der europäischen Züchterszene aufhorchen lässt. Ihre Wagyu-Embryonen werden als Lot E4 auf der einzigen europäischen Wagyu-Auktion am 10. April in der deutschen Stadt Hamm versteigert.